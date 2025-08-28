Giovedì 28 Agosto 2025

Sussidiarietà contro sussidi

Maurizio Sacconi
Sussidiarietà contro sussidi
In vista
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vistaVenezia 82, Giuseppe Fiorello sfila sul red carpet con il figlio Nicola
28 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. In vista
  4. Venezia 82, Giuseppe Fiorello sfila sul red carpet con il figlio Nicola

Venezia 82, Giuseppe Fiorello sfila sul red carpet con il figlio Nicola

Venezia 82, Giuseppe Fiorello sfila sul red carpet con il figlio Nicola

(Agenzia Vista) Venezia, 28 agosto 2025 Giuseppe e il figlio Nicola Fiorello sfilano in smoking sul red carpet dell'82esima Mostra del cinema di Venezia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video