Venezia 82, Giorgio Pasotti sfila sul red carpet della Mostra del Cinema in smoking blu e papillon

(Agenzia Vista) Venezia, 28 agosto 2025 Giorgio Pasotti sfila sul red carpet dell'82esima Mostra del Cinema di Venezia in smoking blu e papillon. Fonte: Agenzia Vista / Alexander JakhnagievWhatsAppFacebookXPrint© Riproduzione riservataVedi altri videoVideoMaltempo a Milano, aperta la vasca di laminazione del SevesoVideoMaltempo, alberi caduti all'uscita del casello autostradale ManerbioVideoMaltempo sul Lago di Garda, Desenzano sotto il temporaleVideoMaltempo sul Lago di Garda, fronte temporalesco in arrivo a DesenzanoVideoIl video virale dell'auto stracarica di bagagli sull'A1VideoCesare Marretti: l'Asul ha chiuso il ristorante, è ingiustoVideoL'arrivo a Venezia 82 di Emma Stone, Greta Gerwig e Adam SandlerVideoTajani: nuova Farnesina, con una testa politica e una testa economicaVideoLa Lombardia istituisce FibroNet Care: la rete della fibromialgia