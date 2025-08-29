Venezia 82, Giorgio Pasotti in posa per i fotografi al Lido

(Agenzia Vista) Venezia, 29 agosto 2025 Giorgio Pasotti in posa per i fotografi al Lido per l'82esima Mostra del Cinema di Venezia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander JakhnagievWhatsAppFacebookXPrint© Riproduzione riservataVedi altri videoVideoValeria Campagna: E' necessaria assunzione di responsabilita' da parte degli uominiVideoFestivaletteratura, la 29esima edizione tra Goldoni e la StroutVideoOnu: in Iran 841 esecuzioni dall'inizio dell'annoVideoDopo mega attacco a Kiev, Usa approvano nuove vendite di armi UcrainaVideoMilano, incendio in un palazzo in via OvadaVideoCalcio: l'arrivo di Ziolkowski a FiumicinoVideoMinistri Difesa Ue a Copenaghen, fuori dalla sede un presidio per GazaVideoDelegazione del congresso Usa in visita a TaiwanVideoTromba d'aria in Versilia, diversi stabilimenti danneggiati a Pietra Santa