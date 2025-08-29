Venezia 82, Giorgio Pasotti con la moglie Claudia Tosoni sfilano sul red carpet

(Agenzia Vista) Venezia, 29 agosto 2025 Giorgio Pasotti con la moglie Claudia Tosoni sfilano sul red carpet all'82esima Mostra del Cinema di Venezia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander JakhnagievWhatsAppFacebookXPrint© Riproduzione riservataVedi altri videoVideoIncendio vicino a case vacanze, decine di evacuati nel SalentoVideoMondiali 2026, Infantino porta la Coppa alla presidente messicanaVideoDengue e Chikungunya, a Padova la tecnica "human landing"VideoIndonesia, scontri fra manifestanti e polizia dopo la morte di un tassistaVideoVenezia, Julia Roberts: spero che "After the Hunt" faccia discutereVideoA Roma il 12 e 13 settembre il World Meeting on Human FraternityVideoTrump revoca la protezione del Secret Service per Kamala HarrisVideoLibano, l'esercito ritira le armi consegnate dai gruppi palestinesiVideoTromba d'aria a Verderio: un tornado si abbatte sulla cittadina