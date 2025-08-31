Venezia 82, Fotinì Peluso saluta i fotografi al suo arrivo al Lido a bordo di un taxi acqueo

(Agenzia Vista) Venezia, 31 agosto 2025 Fotinì Peluso in posa per i fotografi al Lido in occasione dell'82esima Mostra del Cinema di Venezia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander JakhnagievWhatsAppFacebookXPrint© Riproduzione riservataVedi altri videoVideoVenezia: presentato fuori concorso "Il Maestro", il film di Di Stefano con FavinoVideoA Firenze è di scena la Coppa Cobram: tutti in sella ricordando FantozziVideoIndonesia, la lotta dgli abitanti dell'isola di Pulau Pari contro la HolcimVideoRaphael Gualazzi sfiorato dal crollo sul palco: il video impressionanteVideoCrollo al concerto di Raphael Gualazzi, l'artista illeso per un soffioVideoMeteorologo esce con l'ombrello e viene colpito dal fulmineVideoIl Papa: " I responsabili rinuncino alla logica delle armi"VideoSalpate da Genova le barche di Global Sumud Flotilla dirette a GazaVideoArgentina: il tango, una terpia contro i sintomi del Parkinson