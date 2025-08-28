Giovedì 28 Agosto 2025

Sussidiarietà contro sussidi

Maurizio Sacconi
Sussidiarietà contro sussidi
In vista
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vistaVenezia 82, Emma Stone brilla sul red carpet della Mostra del Cinema in un abito a palloncino
28 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. In vista
  4. Venezia 82, Emma Stone brilla sul red carpet della Mostra del Cinema in un abito a palloncino

Venezia 82, Emma Stone brilla sul red carpet della Mostra del Cinema in un abito a palloncino

Venezia 82, Emma Stone brilla sul red carpet della Mostra del Cinema in un abito a palloncino

(Agenzia Vista) Venezia, 28 agosto 2025 Emma Stone brilla sul red carpet dell'82esima Mostra del Cinema di Venezia in un abito a palloncino. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video