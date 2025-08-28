Venezia 82, Emma Stone brilla sul red carpet della Mostra del Cinema in un abito a palloncino

(Agenzia Vista) Venezia, 28 agosto 2025 Emma Stone brilla sul red carpet dell'82esima Mostra del Cinema di Venezia in un abito a palloncino. Fonte: Agenzia Vista / Alexander JakhnagievWhatsAppFacebookXPrint© Riproduzione riservataVedi altri videoIl piacere della letturaIl Piacere della lettura: l'intervista di Giulia Carla De Carlo a Sara De SimoneVideoIl maltempo di abbatte su AvenzaVideoTemporale su Firenze, forte vento e fulminiVideoMaltempo Toscana, pioggia e fulmini in autostradaVideoNubifragio a Livorno, pioggia e forte ventoVideoLondra, la "Beatlemania" raccontata in una mostra fotograficaVideoGaza, di nuovo in piazza a Roma per chiedere il cessate-il-fuocoVideoSinner (e non solo lui) spinge in alto l'Italia del tennis, ecco comeVideoKiev, una delle esplosioni catturata da una telecamera di sicurezza