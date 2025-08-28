Venezia 82, Danielle Marcan sfila sul red carpet in total black con originale gioiello sul braccio

(Agenzia Vista) Venezia, 28 agosto 2025 Danielle Marcan elegantissima sfila sul red carpet in lungo abito total black con un originale gioiello sul braccio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander JakhnagievWhatsAppFacebookXPrint© Riproduzione riservataVedi altri videoVideoGli uffici dell'Ue a Kiev danneggiati dai raid russiIn vistaTajani: Dal 2026 concorso in diplomazia aperto a tutte le facoltàVideoA Venezia Clooney star in crisi, cerca se stesso in "Jay Kelly"VideoShopping in corso Vittorio Emanuele a Milano con la carta di credito rubataVideoDigiuno per Gaza, mobilitazione dei sanitari delle Molinette di TorinoVideoPonte Lambro, montate le paratie di protezioneVideoOnu, Guterres condanna "l'infinito catalogo di orrori a Gaza"VideoVenezia: Emma Stone, Adam Sandler e altre star sbarcano alla MostraVideoVenezia, ossessioni e complotti in Bugonia di Lanthimos con Emma Stone