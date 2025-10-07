Martedì 7 Ottobre 2025

Il Pd allontana i centristi

Raffaele Marmo
Il Pd allontana i centristi
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vistaTrump riceve premier Canada Mark Carney alla Casa Bianca
7 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. In vista
  4. Trump riceve premier Canada Mark Carney alla Casa Bianca

Trump riceve premier Canada Mark Carney alla Casa Bianca

Trump riceve premier Canada Mark Carney alla Casa Bianca

(Agenzia Vista) Usa, 07 ottobre 2025 Il Presidente Usa Donald J. Trump accoglie il Primo ministro canadese Mark Carney alla Casa Bianca X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video