Trump riceve premier Canada Mark Carney alla Casa Bianca

(Agenzia Vista) Usa, 07 ottobre 2025 Il Presidente Usa Donald J. Trump accoglie il Primo ministro canadese Mark Carney alla Casa Bianca X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev