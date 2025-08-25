Domenica 24 Agosto 2025

Il rompicapo del centrodestra

Gabriele Canè
Il rompicapo del centrodestra
In vista
Trump: Putin non vuole incontrare Zelensky perché non gli piace. È lì con elezione fraudolenta
25 ago 2025
  Trump: Putin non vuole incontrare Zelensky perché non gli piace. È lì con elezione fraudolenta

(Agenzia Vista) Roma, 25 agosto 2025 “Putin non vuole incontrare Zelensky perché non gli piace. Non si piacciono, perché prima c'era un vero Presidente eletto, invece di questo ragazzo che è arrivato lì con un'elezione fraudolenta. Torno a ribadire che se io fossi stato Presidente la guerra in Ucraina non sarebbe mai avvenuta”. Lo ha detto il Presidente Usa Donald Trump parlando con i cronisti nello Studio Ovale della Casa Bianca. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

