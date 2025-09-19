Giovedì 18 Settembre 2025
Leo Turrini
19 set 2025
Trump: Putin mi ha deluso, sta uccidendo molte persone, potrebbe diventare una guerra mondiale

(Agenzia Vista) Regno Unito, 18 settembre 2025 “Mi ha deluso, sta uccidendo molte persone, e ne sta perdendo più di quante ne stia uccidendo. Voglio dire, francamente, i soldati russi vengono uccisi a un tasso più alto di quelli ucraini, ma sì, mi ha deluso.” Così il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in una conferenza stampa congiunta con il Primo Ministro Keir Starmer alla tenuta di Chequers. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

