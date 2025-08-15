Giovedì 21 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

Bruno Vespa
È ora di sanzioni per Israele
In vista
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vistaTrump: Putin attacca Ucraina? Pensa che lo renda forte per negoziare, ma lo danneggia
15 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. In vista
  4. Trump: Putin attacca Ucraina? Pensa che lo renda forte per negoziare, ma lo danneggia

Trump: Putin attacca Ucraina? Pensa che lo renda forte per negoziare, ma lo danneggia

Trump: Putin attacca Ucraina? Pensa che lo renda forte per negoziare, ma lo danneggia

(Agenzia Vista) Washington, 15 agosto 2025 "Credo che stiano cercando di negoziare. Lui sta cercando di preparare il terreno. Voglio dire, nella sua mente, questo lo aiuta a raggiungere un accordo migliore. In realtà lo danneggia. Ma nella sua mente, questo lo aiuta a raggiungere un accordo migliore.” Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in volo per l'Alaska per incontrare il Presidente russo Vladimir Putin. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video