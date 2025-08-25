Domenica 24 Agosto 2025

Il rompicapo del centrodestra

Gabriele Canè
Il rompicapo del centrodestra
In vista
In vistaTrump pianifica invio Guardia nazionale a Chicago: Città con più omicidi da 13 anni consecutivi
25 ago 2025
Trump pianifica invio Guardia nazionale a Chicago: Città con più omicidi da 13 anni consecutivi

Trump pianifica invio Guardia nazionale a Chicago: Città con più omicidi da 13 anni consecutivi

(Agenzia Vista) Usa, 25 agosto 2025 Odio irrompere in una città e poi essere trattato orribilmente da politici corrotti... Date un'occhiata a Washington... Per undici giorni non ci sono stati omicidi. Chicago è un campo di sterminio in questo momento e loro non lo riconoscono. Chicago è la città degli Stati Uniti con il maggior numero di omicidi da 13 anni consecutivi", lo ha detto Donald Trump nello Studio Ovale della Casa Biacna. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

