Lunedì 25 Agosto 2025

Il rompicapo del centrodestra

Gabriele Canè
Il rompicapo del centrodestra
In vista
Trump: Pensavo sarebbe stato più facile far finire la guerra in Ucraina
25 ago 2025
(Agenzia Vista) Usa, 25 agosto 2025 "Ho detto che avrei fermato le uccisioni in 24 ore, l'ho detto in numerose occasioni. Ho già fermato 7 guerre e pensavo che fosse più facile fermare anche quella tra la Russia e l'Ucraina. Ma è diventato un conflitto tra personalità forti. Dobbiamo fermarlo prima o poi. La settimana scorsa sono morti 7000 soldati. Di solito dico 5000, ma la settimana scorsa ne sono morti 7000-7225. Non sono nostri soldati ma sono comunque anime”. Lo ha detto il Presidente Usa Donald Trump parlando con i cronisti nello Studio Ovale della Casa Bianca. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

