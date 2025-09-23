Domenica 21 Settembre 2025
Var, una svolta è di rigore
Giuseppe Tassi
Var, una svolta è di rigore
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vistaTrump mette tassa 100 mila dollari all'anno per chi emigra in Usa per lavoro altamente qualificato
23 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. In vista
  4. Trump mette tassa 100 mila dollari all'anno per chi emigra in Usa per lavoro altamente qualificato

Trump mette tassa 100 mila dollari all'anno per chi emigra in Usa per lavoro altamente qualificato

Trump mette tassa 100 mila dollari all'anno per chi emigra in Usa per lavoro altamente qualificato

(Agenzia Vista) Usa, 23 settembre 2025 Questo impedirà alle grandi aziende tecnologiche di assumere lavoratori stranieri che ci rubano il lavoro. L'azienda deve decidere: la persona ha abbastanza valore tanto da pagare 100.000 dollari all'anno al Governo? Oppure dovrebbero mandarla a casa e assumere un americano?", lo ha detto il Presidente Usa Donald Trump annunciando la uova tassa per i visti di lavoro H-1B. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video