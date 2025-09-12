Venerdì 12 Settembre 2025

Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
Trump: L'assassino di Charlie Kirk è un animale, spero lo prendano
12 set 2025
Trump: L'assassino di Charlie Kirk è un animale, spero lo prendano

Trump: L'assassino di Charlie Kirk è un animale, spero lo prendano

(Agenzia Vista) Virginia, 12 settembre 2025 “È un animale, spero che lo prendano, quello che ha fatto è vergognoso. Charlie Kirk era una grande persona, un grande uomo, grande sotto ogni aspetto, soprattutto con i giovani.” Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump sull'assassino di Charlie Kirk, a margine della cerimonia per il 24° anniversario dell'attentato dell’11 settembre al Pentagono. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

