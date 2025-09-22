Trump: Intitolerò una stanza Casa Bianca a Kirk? Medaglia libertà più importante

Venerdì 19 Settembre 2025

Una Lega di pace e di governo
In vistaTrump: Intitolerò una stanza Casa Bianca a Kirk? Medaglia libertà più importante
22 set 2025
(Agenzia Vista) Washington, 21 settembre 2025 “Ci sono diverse piccole aree che mi piacciono. Penso che sia ancora più importante la Medaglia Presidenziale della Libertà, che è il massimo riconoscimento per i civili. La Medaglia d'Onore del Congresso è per i militari e questa è per i civili.” Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump sull'Air Force One dopo aver partecipato al funerale di Charlie Kirk, ucciso nel campo universitario dello Utah. Cortesy: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

