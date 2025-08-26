Lunedì 25 Agosto 2025
Non è colpa di Manganiello
Non è colpa di Manganiello
Trump: In Corea del Sud raid contro le chiese, ne parlerò al Presidente
26 ago 2025
(Agenzia Vista) Usa, 25 agosto 2025 “Negli ultimi giorni ci sono state irruzioni nelle chiese in corea del sud. Irrazionali e violente perquisizioni nelle chiese da parte del nuovo Governo. Sono persino entrati nella nostra base militare e hanno ottenuto informazioni. La polizia probabilmente non avrebbe dovuto farlo, ma ho sentito cose spiacevoli. Non so se siano vere o meno, ma lo scoprirò”. Così il Presidente Trump prima dell'incontro con il Presidente della Corea del Sud Lee Jae Myung alla Casa Bianca. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

