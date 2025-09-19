Trump: Forse dovrei ritirare licenza alle Tv che sono contro di me

(Agenzia Vista) Washington, 18 settembre 2025 “Ho letto da qualche parte che le reti erano contro di me al 97%, eppure ho vinto facilmente, ho vinto in tutti e sette gli stati. Il 97% di opposizione mi fa solo cattiva pubblicità, penserei che forse la loro licenza dovrebbe essere ritirata ” Così il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a bordo dell'Air Force One, risponde a una cronista che gli chiede se sia arrivato il tempo giusto per un cessate il fuoco in Ucraina. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
