Trump: Forse dovrei ritirare licenza alle Tv che sono contro di me

Uno yankee a Windsor

Deborah Bonetti
19 set 2025
(Agenzia Vista) Washington, 18 settembre 2025 “Ho letto da qualche parte che le reti erano contro di me al 97%, eppure ho vinto facilmente, ho vinto in tutti e sette gli stati. Il 97% di opposizione mi fa solo cattiva pubblicità, penserei che forse la loro licenza dovrebbe essere ritirata ” Così il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a bordo dell'Air Force One, risponde a una cronista che gli chiede se sia arrivato il tempo giusto per un cessate il fuoco in Ucraina. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

