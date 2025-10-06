Lunedì 6 Ottobre 2025

Una Flotilla al fianco di Kiev

Gabriele Canè
Una Flotilla al fianco di Kiev
Video
6 ott 2025
Trump fa la sua danza davanti ai marinai riuniti per il 250esimo anniversario della Marina americana

(Agenzia Vista) Roma, 06 ottobre 2025 In occasione del 250esimo anniversario della Marina americana, Donald e Melania Trump hanno preso parte alla cerimonia “Titans of the Sea” a bordo della portaerei USS George H.W. Bush. Durante l’evento, la coppia presidenziale ha assistito a una maestosa esibizione delle forze navali, con manovre aeree, dimostrazioni dei Navy SEAL, lanci di missili e fuoco d’artiglieria sull’Atlantico. All'arrivo sul palco sul ponte della portaerei Trump ha ballato la sua iconica danza. Courtesy: X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

