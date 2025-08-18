Trump con Zelensky alla Casa Bianca: Faremo in modo di raggiungere una pace lunghissima

Sabato 23 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

In vistaTrump con Zelensky alla Casa Bianca: Faremo in modo di raggiungere una pace lunghissima
18 ago 2025
(Agenzia Vista) Washington, 18 agosto 2025 “Lavoreremo con l'Ucraina, lavoreremo con tutti e faremo in modo che questa pace durerà a lungo, che sia a lunghissimo termine. Non stiamo parlando di una pace di due anni, per poi ritrovarci di nuovo in questo pasticcio.” Così il Presidente statunitense Donald Trump, insieme al Presidente ucraino Volodymyr Zelensky nello studio ovale della Casa Bianca. Courtesy: the White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

