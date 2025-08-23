Venerdì 22 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

Bruno Vespa
In vista
Trump con Infantino mostra foto di Putin: So che ai Mondiali vorrebbe esserci anche lui
23 ago 2025
23 ago 2025
(Agenzia Vista) Usa, 23 agosto 2025 Mi è appena stata inviata una foto da qualcuno che desidera fortemente esserci. È stato molto rispettoso nei miei confronti e del nostro Paese, ma non altrettanto nei confronti degli altri. Firmerò questa foto per lui. È un uomo di nome Vladimir Putin, che credo verrà... dipende da cosa accadrà", così Putin, a fianco di Gianni Infantino nello Studio Ovale della Casa Bianca, mostra la foto di Vladimir Putin con lui in Alaska. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

