Lunedì 18 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

Bruno Vespa
È ora di sanzioni per Israele
In vista
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vistaTrump con Coppa del Mondo nello Studio Ovale: Posso tenerla? Starebbe bene tra gli angeli d'oro
23 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. In vista
  4. Trump con Coppa del Mondo nello Studio Ovale: Posso tenerla? Starebbe bene tra gli angeli d'oro

Trump con Coppa del Mondo nello Studio Ovale: Posso tenerla? Starebbe bene tra gli angeli d'oro

Trump con Coppa del Mondo nello Studio Ovale: Posso tenerla? Starebbe bene tra gli angeli d'oro

(Agenzia Vista) Usa, 23 agosto 2025 Il Presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha portato la coppa alla conferenza stampa nello Studio Ovale della Casa Bianca in cui è stato annunciato che il sorteggio dei Mondiali avverrà il 5 dicembre al Kennedy Center di Washington. Infantino ha spiegato: "Solo i presidenti della Fif, i capi di Stato e i vincitori possono toccarlo, perché è riservato esclusivamente ai vincitori.” Poi ha aggiunto, rivolgendosi a Trump: “E siccome Lei è un vincente, naturalmente può tenerla anche Lei”. Il Presidente Usa ha quindi preso in mano il trofeo e ha commentato: “È piuttosto pesante", poi ha aggiunto scherzando: "Posso tenerla? starebbe bene lì, tra gli angelo d'oro”. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video