Martedì 26 Agosto 2025
Non è colpa di Manganiello
Non è colpa di Manganiello
In vista
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vistaTrump: Biden non sapeva se era vivo o morto, non era lui ad usare l'autopen
26 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. In vista
  4. Trump: Biden non sapeva se era vivo o morto, non era lui ad usare l'autopen

Trump: Biden non sapeva se era vivo o morto, non era lui ad usare l'autopen

Trump: Biden non sapeva se era vivo o morto, non era lui ad usare l'autopen

(Agenzia Vista) Usa, 26 agosto 2025 "Numero uno, non dovresti usare affatto l'autopen, ma se lo fai deve esserci una buona ragione, deve volerlo il Presidente. Biden non sapeva se era vivo o morto, sicuramente non l'ha voluto lui. Conosco Biden da molto tempo. Non è mai stato molto acuto, ma non è mai stato a favore delle frontiere aperte e di tutte le altre cose che hanno fatto per distruggere il Paese", lo ha detto trump parlando con i cronisti nello studio Ovale della Casa Bianca. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video