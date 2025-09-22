Lunedì 22 Settembre 2025

Una Lega di pace e di governo

Gabriele Canè
Una Lega di pace e di governo
Video
Trump ai funerali di Kirk: E' un grande eroe americano
22 set 2025
Trump ai funerali di Kirk: E' un grande eroe americano

Trump ai funerali di Kirk: E' un grande eroe americano

(Agenzia Vista) Washington, 21 settembre 2025 “Oggi un'intera nazione stringe con le sue braccia amorevoli te e i tuoi splendidi figli. Condividiamo il vostro immenso e travolgente dolore. Giuriamo che faremo tutto il possibile per garantire che i vostri figli crescano in una terra dove il loro padre sia onorato e venerato come un grande eroe americano. Questo è ciò che è.” Così il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante il suo intervento ai funerali dell'attivista Maga, Charlie Kirk. Cortesy: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

