Trump ad Ancholage: Incontro con Putin produttivo, fatti dei progressi ma non c'è accordo

Sabato 23 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

Bruno Vespa
In vista
In vistaTrump ad Ancholage: Incontro con Putin produttivo, fatti dei progressi ma non c'è accordo
16 ago 2025
(Agenzia Vista) Alaska, 15 agosto 2025 "Abbiamo avuto un incontro molto produttivo. Ci sono stati molti, moltissimi punti su cui abbiamo concordato. La maggior parte di essi, direi un paio di punti importanti su cui non siamo ancora del tutto arrivati, ma abbiamo fatto qualche progresso. Quindi, non c'è accordo.” Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, durante la conferenza stampa sul vertice Russia-Usa. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

