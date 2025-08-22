Venerdì 22 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

Bruno Vespa
È ora di sanzioni per Israele
In vista
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vistaTrump a guardia Nazionale Washington: Vi ho portato hamburger cucinati alla Casa Bianca e pizza
22 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. In vista
  4. Trump a guardia Nazionale Washington: Vi ho portato hamburger cucinati alla Casa Bianca e pizza

Trump a guardia Nazionale Washington: Vi ho portato hamburger cucinati alla Casa Bianca e pizza

Trump a guardia Nazionale Washington: Vi ho portato hamburger cucinati alla Casa Bianca e pizza

(Agenzia Vista) Usa, 22 agosto 2025 "Vi ho portato gli hamburger cucinati nelle cucine della Casa Bianca e la pizza comprata in un ottimo posto, perché nelle nostre cucine non siamo attrezzati per fare la pizza. Mangerò con voi, poi torneremo a cacciare i criminali che hanno reso le strade di Washington insicure", così Donald Trump tra gli uomini della Guardia Nazionale al lavoro per la sicurezza delle strade di Washington. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video