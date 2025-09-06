Tasca (A2A): Per i data center servono 30 mld di investimenti

(Agenzia Vista) Cernobbio, 05 settembre 2025 “Per accompagnare la domanda oggi presente, senza arrivare alla full capacity che abbiamo previsto, si va intorno ai 30 miliardi di euro, il che vuol dire l'infrastruttura necessaria al funzionamento del data center, nonché il completamento del data center.” Così il presidente di A2A Roberto Tasca sull'investimento necessario per i data center, a margine della 51 edizione del Forum di Cernobbio “Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
