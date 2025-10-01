Tanzilli (Fs): "Nel quindicesimo anno di Frecciarosa continuiamo a promuovere la prevenzione"

Mercoledì 1 Ottobre 2025

Pierfrancesco De Robertis
Video
1 ott 2025
(Agenzia Vista) Roma, 01 ottobre 2025 "L'evento di oggi segna il quindicesimo anno di Fecciarosa. Ormai è un evento strutturale, non più episodico. Anche perché la prevenzione non può essere episodica, ma deve essere strutturale. Ed è proprio su questo tema che ci stiamo concentrando. Anche quest'anno promuoviamo questo evento nel mese di ottobre, il mese della prevenzione in particolare per le donne" così Tanzilli, presidente di Ferrovie dello Stato, a margine della presentazione della quindicesima edizione di Frecciarosa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

