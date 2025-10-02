Giovedì 2 Ottobre 2025

Pd vince se detta temi e obiettivi

Pierfrancesco De Robertis
Pd vince se detta temi e obiettivi
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vistaTajani: Orgoglioso di rappresentare Italia, ha fatto molto per i gazawi. Applauso della maggioranza
2 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. In vista
  4. Tajani: Orgoglioso di rappresentare Italia, ha fatto molto per i gazawi. Applauso della maggioranza

Tajani: Orgoglioso di rappresentare Italia, ha fatto molto per i gazawi. Applauso della maggioranza

Tajani: Orgoglioso di rappresentare Italia, ha fatto molto per i gazawi. Applauso della maggioranza

(Agenzia Vista) Roma, 02 ottobre 2025 “Proprio di fronte a questa tragedia, io sono orgoglioso di rappresentare nel mondo un Paese che ha fatto per i gazawi più di qualunque altra nazione europea, che si è posta alla pari solo con qualche grande Stato arabo dell'area.” Così il Ministro degli esteri, Antonio Tajani, durante il suo intervento alla Camera. Al termine di questa affermazione è seguito l'applauso della maggioranza. / Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video