Giovedì 18 Settembre 2025
Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Tajani: "Non abbiamo inviato armi italiane in Israele"
19 set 2025
19 set 2025
Tajani: "Non abbiamo inviato armi italiane in Israele"

Tajani: "Non abbiamo inviato armi italiane in Israele"

(Agenzia Vista) Roma, 18 settembre 2025 “Non serve l'autorizzazione per nulla che parta dai porti, quindi io non so nulla di cosa è successo, perché non sono armi italiane e munizioni italiane. Mi dispiace, non abbiamo inviato armi italiane in Israele .” Così il Ministro degli esteri Antonio Tajani, durante il Question Time in Senato, rivolgendosi alla senatrice del Movimento 5 Stelle, Alessandra Maiorino. / Senato onte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

