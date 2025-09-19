Tajani: "Non abbiamo inviato armi italiane in Israele"

(Agenzia Vista) Roma, 18 settembre 2025 “Non serve l'autorizzazione per nulla che parta dai porti, quindi io non so nulla di cosa è successo, perché non sono armi italiane e munizioni italiane. Mi dispiace, non abbiamo inviato armi italiane in Israele .” Così il Ministro degli esteri Antonio Tajani, durante il Question Time in Senato, rivolgendosi alla senatrice del Movimento 5 Stelle, Alessandra Maiorino. / Senato onte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
