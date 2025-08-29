Giovedì 28 Agosto 2025

Il bluff di Putin

Lorenzo Castellani
Il bluff di Putin
In vista
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vistaTajani: Costruire lo Stato palestinese con missione tipo Unifil
29 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. In vista
  4. Tajani: Costruire lo Stato palestinese con missione tipo Unifil

Tajani: Costruire lo Stato palestinese con missione tipo Unifil

Tajani: Costruire lo Stato palestinese con missione tipo Unifil

(Agenzia Vista) Danimarca, 29 agosto 2025 "Noi riteniamo che si possa arrivare a costruire lo Stato palestinese attraverso un'azione simile a quella dell'Unifil, con una presenza militare, una missione militare sotto le bandiere delle Nazioni Unite e siamo disposti a parteciparvi. È una missione a guida araba. Ieri incontrando il ministro degli esteri saudita ho detto che noi saremmo ben lieti se fosse una guida saudita. Però c'è molto da lavorare, cioè prima di arrivare al cessate il fuoco". Lo ha dichiarato il Ministro degli Esteri Antonio Tajani a Copenaghen. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video