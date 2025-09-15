Lunedì 15 Settembre 2025

L’Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L’Italia sia solida con la Nato
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vistaTajani: "C'è linguaggio violento, Conte e Schlein abbassino toni"
15 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. In vista
  4. Tajani: "C'è linguaggio violento, Conte e Schlein abbassino toni"

Tajani: "C'è linguaggio violento, Conte e Schlein abbassino toni"

Tajani: "C'è linguaggio violento, Conte e Schlein abbassino toni"

(Agenzia Vista) Roma, 15 settembre 2025 "Quel che è successo al ministro Zangrillo è segno di un linguaggio violento verso chi la pensa diversamente. Si può criticare il Governo, ma non così. Il mio appello a Schlein e Conte non era a non fare opposizione. Ma indicare a pubblico ludibrio qualcuno con nomi e cognomi accusandoli di essere complici o organizzatori di un genocidio è folle e grave. Così si va oltre quello che è lecito" così il Ministro Tajani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video