Venerdì 5 Settembre 2025

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
Video
Tajani: Auspico che la Banca centrale europea abbassi il costo del denaro
5 set 2025
Tajani: Auspico che la Banca centrale europea abbassi il costo del denaro

(Agenzia Vista) Cernobbio, 05 settembre 2025 “C'è un altro problema che mi preoccupa, cioè la presenza di un dollaro molto debole, deprezzato rispetto all'euro e questo non aiuta le esportazioni. Peggio questo dei dazi. Io auspico che la Banca centrale europea abbassi il costo del denaro. ” Così il ministro degli esteri Antonio Tajani, a margine della 51 edizione del Forum di Cernobbio “Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

