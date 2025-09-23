Tajani a Onu cita Papa Leone: Non abbandonare speranza pace. A Gaza unica soluzione due Stati

Lunedì 22 Settembre 2025
Var, una svolta è di rigore
Giuseppe Tassi
Video
In vistaTajani a Onu cita Papa Leone: Non abbandonare speranza pace. A Gaza unica soluzione due Stati
23 set 2025
(Agenzia Vista) Usa, 23 settembre 2025 Come disse Papa Leone XIV, non possiamo abbandonare la speranza di pace. La soluzione dei due Stati, con la coesistenza pacifica di palestinesi e israeliani, è l'unica soluzione praticabile per garantire un futuro di pace e prosperità in Medio Oriente. Per raggiungere questo obiettivo, è fondamentale ottenere il cessate il fuoco, la liberazione degli ostaggi e il ripristino del pieno accesso umanitario. Dall'inizio del conflitto, l'Italia ha fornito migliaia di tonnellate di aiuti alla popolazione palestinese. Ringrazio in particolare la Giordania, l'Egitto, gli Emirati Arabi Uniti e tutti i partner regionali che hanno collaborato a questo sforzo cruciale. Abbiamo anche organizzato evacuazioni mediche per curare in Italia centinaia di bambini palestinesi. Sappiamo che questo non è sufficiente", lo ha detto il Ministro degli Esteri Tajani all'assemblea generale dell'Onu. UN Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

