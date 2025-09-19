Venerdì 19 Settembre 2025
Leo Turrini
19 set 2025
Starmer: Tra USA e UK legame unico, primi partner commerciali e nella difesa

(Agenzia Vista) Regno Unito, 18 settembre 2025 “Questa storica seconda visita di Stato è un momento per celebrare il legame unico tra i nostri due Paesi. Ma oggi siamo andati ben oltre. Abbiamo rinnovato questo rapporto speciale per una nuova era. Il Regno Unito e gli Stati Uniti si uniscono oggi come primi partner nella difesa e primi partner commerciali.” Così il Primo Ministro del Regno Unito, Keir Starmer, in una conferenza stampa congiunta con il Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, alla tenuta di Chequers. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

