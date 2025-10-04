"Siamo tutti sulla stessa barca", i cartelli del corteo pro Gaza per la Flotilla a Roma

(Agenzia Vista) Roma, 04 ottobre 2025 Le immagini dei cartelli a favore della Flotilla al corteo pro Gaza a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander JakhnagievWhatsAppFacebookXPrint© Riproduzione riservataVedi altri videoVideoFlotilla, portavoce Delia: "Presentato esposto alla Procura di Roma"VideoOmicidio di Dolores Dori, in un video il marito armato di pistola minaccia il killer: "Se ti trovo ti distruggo"di AGENZIA FOTOLIVEVideoFlotilla, Delia: "Biglietti? Mai chiesto soldi governo, li paghiamo noi senza problemi" VideoLe voci dei manifestanti per Gaza: svegliati per qualcosa di umanoVideoMarco Capozi (Cna): "Tre casi di burocrazia che danneggiano le piccole imprese"VideoEroica, la spettacolare partenza all'alba da Gaiole in ChiantiVideoUna marea umana a Roma per Gaza: "Siamo un milione"VideoLivorno, contestazioni della sinistra all'evento con Vannacci "Re migration Summit"VideoRoma, al Museo delle Civilta' completata la mostra dell'Ispra