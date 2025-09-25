Giovedì 25 Settembre 2025

La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vista"Sfera con Sfera", la statua di Arnaldo Pomodoro davanti alla sede dell'Onu a New York
25 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. In vista
  4. "Sfera con Sfera", la statua di Arnaldo Pomodoro davanti alla sede dell'Onu a New York

"Sfera con Sfera", la statua di Arnaldo Pomodoro davanti alla sede dell'Onu a New York

"Sfera con Sfera", la statua di Arnaldo Pomodoro davanti alla sede dell'Onu a New York

(Agenzia Vista) Usa, 25 settembre 2025 Ecco la “Sfera con Sfera” di Arnaldo Pomodoro davanti alla sede dell'Onu, a New York. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video