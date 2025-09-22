Lunedì 22 Settembre 2025

Una Lega di pace e di governo

Gabriele Canè
Una Lega di pace e di governo
Video
Scontri cortei pro Gaza Conte: Condanno violenze, ma Governo ascolti grido "stop genocidio"
22 set 2025
22 set 2025
Scontri cortei pro Gaza Conte: Condanno violenze, ma Governo ascolti grido "stop genocidio"

Scontri cortei pro Gaza Conte: Condanno violenze, ma Governo ascolti grido "stop genocidio"

(Agenzia Vista) Roma, 22 settembre 2025 "Oggi migliaia e migliaia di cittadini sono scesi in piazza per dire stop al genocidio. Ovviamente condanniamo i fatti di violenza che non sono mai condivisibili. Li condanniamo con fermezza come pure mostriamo solidarietà agli agenti che sono rimasti feriti. Però attenzione: il governo si concentri su quello che è un grido diffuso a favore dello stop al genocidio", lo ha detto il leader dei 5 stelle, Giuseppe Conte. I M5s Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

