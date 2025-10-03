Sciopero pro Gaza, il corteo irrompe sulla Tangenziale Est di Milano

Venerdì 3 Ottobre 2025

Gaza, campo largo mutilato

Bruno Vespa
Gaza, campo largo mutilato
Video
In vistaSciopero pro Gaza, il corteo irrompe sulla Tangenziale Est di Milano
3 ott 2025
(Agenzia Vista) Milano, 03 ottobre 2025 Il corteo di manifestanti in sostegno della Global Summud Flotilla arriva sulla tangenziale est di Milano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

