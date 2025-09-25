Giovedì 25 Settembre 2025

La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Video
Schlein: "Sulla Flotilla Meloni megalomane. Fa la vittima da tre anni e divide il Paese"
25 set 2025
Schlein: "Sulla Flotilla Meloni megalomane. Fa la vittima da tre anni e divide il Paese"

Schlein: "Sulla Flotilla Meloni megalomane. Fa la vittima da tre anni e divide il Paese"

(Agenzia Vista) Roma, 25 settembre 2025 "Che cosa aspettate? Che non ci sia niente e nessuno da riconoscere in Palestina?". "Non vede che la maggioranza degli italiani vuole il riconoscimento della Palestina?". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein nell'Aula della Camera dopo l'informativa di Crosetto. Schlein ha ricordato le parole della premier di ieri e commentato: "La Flotilla fa dispetto a lei? Al Governo? Esca dalla megalomania, sulla Flotilla ci sono 44 delegazioni di diversi paesi". Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

