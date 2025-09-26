Schlein: Non rinunciare ad alleanza transatlantica, nonostante guerra commerciale di Trump SOTT

Venerdì 26 Settembre 2025

26 set 2025
(Agenzia Vista) Londra, 26 settembre 2025 “Siamo preoccupati per la situazione internazionale. […] Non dobbiamo rinunciare alla nostra alleanza e amicizia transatlantica, anche ora, quando Trump ha iniziato una guerra commerciale contro i nostri Paesi e contro l'Unione Europea, ciò sta danneggiando gravemente le nostre economie.” Così la Segretaria del partito Democratico, Elly Schlein, durante il suo intervento al 'Global Progress action Summit 2025”, il summit mondiale del progressismo riformista, a Londra. Courtesy: Youtube Global Progress Action Summit 2025 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

