Var, una svolta è di rigore
Giuseppe Tassi
Var, una svolta è di rigore
Video
In vistaSchlein: Inaccettabile che Meloni non abbia detto la posizione dell'Italia all'Onu
23 set 2025
Schlein: Inaccettabile che Meloni non abbia detto la posizione dell'Italia all'Onu

(Agenzia Vista) Roma, 23 settembre 2025 "Non è accettabile apprendere dai giornali che la premier prende la linea dalla Germania anziché presentarsi in Parlamento. E non è accettabile che il governo non ci abbia detto come voterà sulle sanzioni" a Israele. "E non è accettabile che Meloni domani intervenga all'assemblea dell'Onu e non ci abbia detto ancora come voterà sull'iniziativa francese e saudita". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico (Pd), Elly Schlein, nella sua relazione alla Direzione nazionale del partito. Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

