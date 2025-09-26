Schlein: Imbarazzante sottolineare a prima premier donna che servono più asili nido

(Agenzia Vista) Londra, 26 settembre 2025 “Governiamo in alcune regioni e comuni. I nostri sindaci stanno cercando di fare del loro meglio per reagire, ad esempio, rendendo gli asili nido per i bambini e l'istruzione gratuita per le famiglie, perché questo è un aiuto concreto. E tra l'altro, è molto, è imbarazzante doverlo sottolineare di fronte alla prima presidente donna del nostro Paese.” Così la Segretaria del partito Democratico, Elly Schlein, durante il suo intervento al 'Global Progress action Summit 2025”, il summit mondiale del progressismo riformista, a Londra. Courtesy: Youtube Global Progress Action Summit 2025 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
