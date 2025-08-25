Martedì 26 Agosto 2025

Il rompicapo del centrodestra

Gabriele Canè
Il rompicapo del centrodestra
In vista
Schillaci: No a sistemi Sanità regionali di serie A e B
25 ago 2025
Schillaci: No a sistemi Sanità regionali di serie A e B

(Agenzia Vista) Rimini, 25 agosto 2025 "L'obiettivo del ministero della Salute e del governo "è una sanità pubblica che garantisca a tutti le stesse cure, senza che ci siano sistemi regionali di serie A o di serie B. Da gennaio a giugno di quest'anno 997 strutture sanitarie hanno mostrato un miglioramento medio del +21,3 per cento nelle prestazioni prioritarie". Lo ha detto il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, in un videomessaggio trasmesso in occasione del Meeting di Rimini. Meeting Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

