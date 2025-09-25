Mercoledì 24 Settembre 2025

Raffaele Marmo
Video
Sarkozy condannato a cinque anni per associazione a delinquere. Eccolo nel 2015 a Bruxelles Juncker

25 set 2025
25 set 2025
(Agenzia Vista) Francia, 25 settembre 2025 L'ex presidente della Repubblica francese, Nicolas Sarkozy, è stato condannato a cinque anni di carcere per associazione a delinquere nell'ambito dell'inchiesta su finanziamenti di provenienza libica alla sua campagna presidenziale del 2007. È stato invece assolto dalle accuse di corruzione. Eccolo nel 2015 coin l'allora Presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

