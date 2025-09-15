Lunedì 15 Settembre 2025

Gabriele Canè
Sanchez: Organizzazioni sportive valutino se sia etico che Israele partecipi a competizioni

(Agenzia Vista) Madrid, 15 settembre 2025 "Penso che le organizzazioni sportive dovrebbero valutare se sia etico per Israele continuare a partecipare alle competizioni internazionali, perché la Russia è stata espulsa dopo l'invasione dell'Ucraina, mentre Israele non è stato espulso?" Così il Presidente spagnolo Pedro Sanchez, durante la riunione interparlamentare del partito socialista (PSOE). Courtesy: Youtube PSOE Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

