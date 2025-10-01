Mercoledì 1 Ottobre 2025

Pierfrancesco De Robertis
1 ott 2025
Sanchez: Flotilla non è una minaccia, Israele ne tenga conto

(Agenzia Vista) Danimarca, 01 ottobre 2025 "Siamo in contatto con la Flotilla e con gli altri Paesi coinvolti, stiamo parlando di persone, ricordiamo che è una missione umanitaria che non avrebbe avuto luogo se Israele avesse permesso l'ingresso di aiuti a Gaza. La Flotilla non rappresenta un pericolo o una minaccia per Israele, quindi spero che Netanyahu ne tenga conto". Lo ha detto il premier Pedro Sanchez a margine del vertice Ue.

