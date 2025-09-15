Sanchez: Ammirazione per società civile spagnola e protesta pacifica pro Pal alla Vuelta

Lunedì 15 Settembre 2025

L’Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L’Italia sia solida con la Nato
Video
15 set 2025
(Agenzia Vista) Madrid, 15 settembre 2025 "Proviamo una profonda ammirazione e rispetto per i nostri atleti, per i ciclisti della Vuelta. Abbiamo anteposto la sicurezza a qualsiasi altra questione. Ma proviamo anche immenso rispetto e profonda ammirazione per una società civile spagnola che si mobilita contro l'ingiustizia e difende le proprie idee pacificamente." Così il Presidente spagnolo pedro Sanchez, durante la riunione interparlamentare del partito socialista (PSOE). Courtesy: Youtube PSOE Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

