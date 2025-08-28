Salvini: Non è un insulto dire a Macron "Tàches al tram"

(Agenzia Vista) Rimini, 28 agosto 2025 “L’insulto vuol dire offendere qualcuno sul tuo aspetto fisico, sulla tua famiglia. Dire a una persona che reiteratamente dice ‘Siamo pronti a combattere’ che io non ho nessuna intenzione che i figli degli italiani vadano a combattere in Russia e Ucraina non è un insulto, è un ragionamento. Tàches al tram’ in milanese, c’è anche la versione napoletana, la versione romana, è qualcosa di simpatico per dire ‘vai avanti te che a me vien da ridere’, citando qualcosa di cinematografico”. Così il vicepremier Matteo Salvini al Meeting di Rimini sulle parole sul Presidente francese Emmanuel Macron. MeetingRimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
