Lunedì 22 Settembre 2025

Una Lega di pace e di governo

Gabriele Canè
Una Lega di pace e di governo
Video
Salvini: "Le grandi banche aiutino con il piano casa"
22 set 2025
Salvini: "Le grandi banche aiutino con il piano casa"

Salvini: "Le grandi banche aiutino con il piano casa"

(Agenzia Vista) Pontida, 22 settembre 2025 "Le grandi banche che, invece di guadagnare 46 miliardi per distribuirsi i dividendi, ne guadagneranno 42 o 43 e non credo che qualcuno nei palazzi della finanza avrà difficoltà a fare la spesa. Chi può deve dare una mano, ad esempio aiutando il ministro per un piano casa per permettere ai nostri figli e nipoti di comprare una casa e questa è una delle nostre priorità" così Matteo Salvini, intervenendo a conclusione al raduno di Pontida. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

